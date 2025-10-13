

Il lusso della Maremma riconosciuto dal network internazionale

Il The Sense Experience Resort, esclusivo cinque stelle lusso immerso tra il mare cristallino del Golfo di Follonica e la pineta secolare della Maremma Toscana, entra ufficialmente a far parte del rinomato circuito internazionale di viaggi di lusso Fora Travel, punto di riferimento globale per i viaggiatori più esigenti e per gli advisor che selezionano solo le destinazioni capaci di offrire esperienze autentiche e irripetibili.

Questa prestigiosa affiliazione consacra il The Sense tra le eccellenze dell’ospitalità italiana, riconoscendone la capacità di unire design contemporaneo, gastronomia d’autore e un profondo legame con la natura in un’armonia che incanta ogni ospite. Un riconoscimento che celebra l’unicità e l’eccellenza di una struttura che ha saputo ridefinire il concetto di ospitalità esperienziale in Toscana, fondendo lusso, natura e autenticità in un equilibrio perfetto.

“Siamo orgogliosi dell’ingresso del The Sense Experience Resort nel prestigioso circuito di viaggi di lusso Fora Travel. Immerso nelle splendide coste della Maremma Toscana, The Sense rappresenta molto più di una destinazione: è un luogo dove natura, eleganza e ospitalità autentica si incontrano per creare esperienze memorabili. Grazie a questa collaborazione, possiamo offrire ai nostri ospiti vantaggi esclusivi, servizi su misura e momenti di autentico lusso, confermando il nostro impegno a garantire esperienze uniche e raffinate. Siamo felici di accogliere i viaggiatori più esigenti, proponendo loro non un semplice soggiorno, ma un rifugio dei sensi, dove ogni dettaglio racconta eccellenza e bellezza.” dichiara Federico Ficcanterri, CEO del gruppo Icon Collection.

L’ingresso nel prestigioso network Fora Travel rafforza la posizione del The Sense Experience Resort tra le destinazioni più esclusive del panorama internazionale, consacrandolo come meta imprescindibile per i viaggiatori più raffinati. Grazie a questa collaborazione, gli ospiti possono accedere a privilegi unici, esperienze su misura e servizi tailor-made, progettati per soddisfare ogni desiderio con discrezione e perfezione. Ogni soggiorno diventa così un’immersione completa nella bellezza autentica della Maremma Toscana, tra paesaggi incontaminati, sapori mediterranei e momenti di lusso che parlano direttamente ai sensi.

Fora Travel, agenzia di New York, è il punto di riferimento globale per il turismo di lusso, selezionando solo le destinazioni più esclusive e autentiche del mondo. Con un network di resort, ville e esperienze straordinarie, Fora Travel trasforma ogni viaggio in un’esperienza su misura, combinando eleganza, comfort e scoperta per i viaggiatori più esigenti. Ogni proposta è pensata per regalare momenti unici, emozioni indimenticabili e un’autentica immersione nella cultura e nel lusso locale.

Con questa partnership, The Sense Experience Resort si conferma come una destinazione iconica per il turismo di lusso sostenibile, capace di unire eleganza contemporanea, sapori mediterranei e una profonda connessione con la natura.