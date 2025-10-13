“Guardami” è il nuovo singolo di Allysus, un brano pop, arrangiato da Andrea Salvini per l’etichetta The Lab Music Factory (distribuzione Altafonte) e scritto dalla stessa cantautrice insieme a Daniel Riggione. Il progetto vede la direzione artistica di Franco Iannizzi.

Nella parte visiva di “Guardami” –spiega l’artista- abbiamo cercato di creare dei contrasti tra le varie scene. La parte registrata in studio con la band è molto energica e super dinamica, con colori accesi. Le scene registrate all’esterno uniscono lo stile urban allo stile dark che mi caratterizza. Infine abbiamo le registrazioni all’interno, dove è stato ricreato un mood più intimo e sensuale. In questo modo siamo riusciti a toccare tutti i lati di questo brano, in modo da poter riportare anche a livello visivo le sensazioni giuste.

Elisa, in arte Allysus, si avvicina alla musica sin da piccola, iniziando a studiare canto all’età di sei anni. Negli anni fa diverse esperienze in campo artistico, tra cui partecipare a diversi musical, esibizioni live con big band, gruppi musicali e molto altro. Nel 2023 pubblica i suoi primi inediti iniziando il suo percorso artistico, spinta dal desiderio di scrivere e cantare delle canzoni che aiutino chi non ha il coraggio di aprirsi, per far sentire meno sole e incomprese tutte quelle persone che, come lei, hanno paura di mostrare il lato più vero e autentico di se stessi, affrontando temi spinosi dei quali non si parla abbastanza. Allysus con la sua musica vuole dare voce a tutte quelle cose che non è mai riuscita a dire a parole, in un modo dark e atipico. Con uno stile che unisce sonorità rock e testi che spaziano tra l’amore, la provocazione e la riflessione interiore, Allysus crea brani capaci di far ballare ma anche pensare.

https://www.instagram.com/allysus.kj