ALTRI INVESTIMENTI SU OSPEDALI E AMBULATORI

Tre milioni di euro per potenziare i servizi e la sicurezza delle strutture

.

Roma, 12 ottobre 2025 – Nuovi macchinari e interventi per gli ospedali e le strutture sanitarie del Lazio. La Giunta regionale, su proposta del presidente Francesco Rocca, ha stanziato circa 3 milioni di euro per la sostituzione delle grandi apparecchiature, insieme con gli interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria. Nel dettaglio:

Asl Roma 5 , 840mila euro destinati per l’allestimento tecnologico e la ristrutturazione della terapia intensiva dell’ospedale Arnaldo Angelucci di Subiaco ;

, destinati per l’allestimento tecnologico e la ristrutturazione della dell’ospedale di ; Asl Roma 1 , due mammografi per i poliambulatori di via Lampedusa e San Zaccaria Papa grazie a 550mila euro ;

, due mammografi per i di e grazie a ; Asl Roma 2 , due mammografi per l’ ospedale Sandro Pertini e la Casa della Salute di via Antistio , attraverso 550mila euro ;

, due mammografi per l’ e la di , attraverso ; Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata , l’acquisizione di un mammografo con 280mila euro ;

, l’acquisizione di un mammografo con ; Asl Frosinone, un mammografo attraverso un finanziamento di 280mila euro.

La delibera di giunta ha altresì previsto oltre 230mila euro per la manutenzione straordinaria e l’adeguamento edile-impiantistico del Centro di salute mentale di Formia e altri 175mila euro per l’adeguamento del sistema di emissione fumi ospedalieri del Santa Maria Goretti di Latina.

Si tratta di ulteriori investimenti pianificati dall’amministrazione Rocca per rafforzare i servizi sanitari e garantire una maggiore sicurezza delle strutture sanitarie del territorio.

«Con oltre 3 milioni di euro stanziati per nuove apparecchiature (che si aggiungono alle oltre 320 grandi apparecchiature acquistate nei mesi scorsi), continuiamo a rafforzare la sanità del territorio non a parole, ma con fatti concreti. Investire in nuove apparecchiature, ristrutturazioni e sicurezza significa garantire qualità nella cura per i cittadini e mettere gli operatori sanitari nelle condizioni di esprimere al meglio la loro professionalità. È così che costruiamo una sanità pubblica più moderna, efficace e vicina alle persone», ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.