Lo precisa il noto critico d’arte Paolo Battaglia La Terra Borgese, studioso di massoneria: «La prima edizione del Simposio Massonico Internazionale “Costruiamo ponti per realizzare l’universalità della massoneria del terzo millennio” si svolgerà dal 22 al 23 novembre anziché dal 15 al 16 novembre 2025»

Lo slittamento di 6 giorni di questa Prima Edizione del Simposio Massonico Internazionale – spiega Paolo Battaglia La Terra Borgese – è stato deciso per permettere di accogliere in toto le richieste di partecipazione pervenute da tutto il mondo, che hanno superato ogni migliore aspettativa.

Alla Redazione italiana di Cadena Fraternal sono giunte, infatti, richieste di partecipazione da tutti i continenti, non solo come Uditori ma anche con contributi di Riflessione Scritta.

Grazie al breve rinvio, all’iniziativa in Conference Web promossa da Cadena Fraternal Italia, possono ancora iscriversi Sorelle e Fratelli Liberi Muratori di tutto il pianeta, di ogni Obbedienza, Rito, Ordine, Comunione. Ma – attenzione – per essere ammessi, occorrono le credenziali massoniche. Inoltre, i Fratelli e le Sorelle possono ancora – precisa Battaglia La Terra Borgese – inviare una Tavola Massonica di due cartelle standard alla Redazione italiana di “Cadena Fraternal”: internationalmasonicsymposium@gmail.com

Tutti i contributi scritti saranno raccolti e pubblicati in una EDIZIONE SPECIALE DI CADENA FRATERNAL, la cui divulgazione sarà finalizzata a colmare talune lacune della cultura nel campo esoterico, simbolico, muratorio. L’EDIZIONE SPECIALE DI CADENA FRATERNAL, già da dicembre 2025, sussisterà per la penetrazione dell’essenza esoterica ed iniziatica della Massoneria, e potrà perciò essere letta online da chiunque gratuitamente grazie a Italian Editorial Board of “Cadena Fraternal” – International Masonic Magazine – chiude Paolo Battaglia La Terra Borgese -.