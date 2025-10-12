Possamai (sindaco Vicenza): “Da cittadini e istituzioni la richiesta di pace per Palestina, Ucraina e tutti i territori insanguinati del Mondo”.

“In questo cammino siamo insieme a molte sindache e sindaci di tutta Italia. La nostra presenza è un messaggio forte: quando le istituzioni si uniscono alle comunità, la pace diventa azione quotidiana e responsabilità condivisa”. Lo ha affermato la sindaca di Perugia e delegata Anci alla Pace, Vittoria Ferdinandi, a margine della Marcia della Pace, che ha visto l’adesione e la presenza di centinaia di Comuni. “Siamo più forti quando camminiamo insieme. La marcia di oggi ci dice che un futuro di pace lo si costruisce, non lo si aspetta. E noi amministratrici e amministratori lo testimoniamo ogni giorno, nelle città, nei servizi, nelle scuole, nelle relazioni tra le persone.

“Oggi la marcia è un fiume di persone, di volti, di energie. La loro forza ci ricorda che la pace non è un’utopia, ma un percorso possibile che nasce dal basso e cresce nella partecipazione collettiva. Da Perugia riparte un messaggio chiaro, la pace – conclude la sindaca Ferdinandi – non è un sogno lontano, è la somma di gesti concreti. Se camminiamo insieme, diventa realtà”.

Da parte sua Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza, ha sottolineato che “la Marcia ha visto sfilare decine di migliaia di persone, come non accadeva da tanti anni. Segno di quanto è forte la richiesta di pace trasversale che arriva dai cittadini, dalla società civile, dalle istituzioni, dalle centinaia di sindaci presenti alla Marcia: pace in Palestina, pace in Ucraina, pace in tutti i territori insanguinati del Mondo”.