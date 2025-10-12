FARLO IN TUTTI I COMUNI»

Milano, 12 Ottobre 2025 – «Nella 75esima Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, desidero rivolgere un sentito pensiero a chi, purtroppo, ha perso la vita svolgendo il proprio dovere. Alle loro famiglie, colpite da questi dolori, va tutta la mia vicinanza. Quello degli incidenti sul lavoro è un fenomeno grave e delicato di cui mi occupai, sia nel periodo in cui ho ricoperto la carica di Assessore Regionale alla Sicurezza in Lombardia (fino all’agosto 2022, ndr) che soprattutto da Vice Sindaco e Assessore del Comune di Milano (fino al 2011 per circa 14 anni, ndr). In Regione Lombardia, sottoscrissi con importanti risultati un Protocollo d’Intesa con Anci, Ance e Ats, a cui aderirono vari comuni e vennero aumentati i controlli sulla sicurezza nei cantieri edili, grazie all’impiego degli agenti di Polizia Locale, il cui obiettivo era quello di una netta riduzione degli infortuni. Scrissi, inoltre, una lettera ai 1.500 Sindaci lombardi sollecitandoli ad utilizzare i vigili per questi controlli. Perché tale protocollo non lo si fa in tutti i comuni? Quando il Centrodestra governava Palazzo Marino, per esempio con le Amministrazioni Albertini e Moratti, potevamo contare su 12 agenti di P.l. che costituivano il nucleo “Freccia 5” e monitoravano i cantieri e i luoghi di lavoro meneghini. Il ruolo della Polizia Locale nei controlli dei cantieri e sui posti di lavoro è fondamentale e, ormai, indispensabile. Va subito ripristinato, in tutti i comuni italiani, al fine di contrastare questo fenomeno in ascesa, che vede sempre più persone perdere la vita sui posti di lavoro»!

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.