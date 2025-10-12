La Polizia di Stato anche quest’anno è presente alla XV edizione di Tennis&Friends, il villaggio della prevenzione e della legalità allestito al Foro Italico.

I valori di Tennis&Friends sono in linea con quelli della Polizia di Stato che da sempre punta a favorire stili di vita corretti fra i giovani promuovendo lo sport delle Fiamme Oro, gruppo sportivo della Polizia di Stato, come esempio di disciplina

e strumento di crescita personale, di inclusione e di rispetto reciproco. In questa direzione va proprio l’iniziativa delle palestre della legalità: dal 2013 ad oggi sono state aperte le sezioni giovanili del PalaSantoro , del Rione Sanità a Napoli , San

Basilio e Torrespaccata a Roma, la sezione giovanile di Avellino , e in ultimo, a maggio del 2024 è stata inaugurata la sezione giovanile di Caivano (NA).

I visitatori potranno beneficiare gratuitamente della postazione sanitaria della Direzione Centrale di Sanità, in cui sono presenti i medici della Polizia di Stato che, con attrezzature specialistiche, svolgeranno attività di

prevenzione e diagnostica cardiologica e otorinolaringoiatrica. E’ inoltre possibile assistere a dimostrazioni di primo soccorso.

La Polizia Scientifica è presente con personale specializzato ed il Fullback: un pick-up allestito con un laboratorio mobile per interventi immediati sulla scena del crimine.

Sono presenti psicologi ed investigatori con il “Camper rosa”, per la promozione del progetto “Questo non è amore”, campagna della Polizia di Stato finalizzata a far emergere e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne.

Adulti e bambini possono assistere alle esibizioni delle Unità Cinofile e degli atleti del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato e ammirare la Lamborghini della Polizia Stradale.

A chiudere la manifestazione, nel pomeriggio , la spettacolare esibizione della Fanfara della Polizia di Stato.