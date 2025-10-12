Riempie di orgoglio il primo premio assoluto assegnato dalla Giuria del Bureau International des Expositions al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka per la categoria ‘Theme Development’, il riconoscimento più prestigioso del BIE.

Il Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka è stato concepito e realizzato come una vera piazza rinascimentale, una sintesi tra tradizione e innovazione, dove in questi mesi si sono incontrati bellezza e creatività e sono nate nuove collaborazioni e opportunità per il sistema produttivo e la crescita della nostra economia.

Un premio che celebra il genio italiano, inorgoglisce la Nazione e conferma che l’Italia – quando fa squadra unendo Istituzioni, imprese e territori – rappresenta al meglio nel mondo la propria identità e il proprio talento.