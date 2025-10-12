Benvenuti: “Il 12 ottobre sia celebrato come giornata della comunicazione globale sostenibile”

Nel giorno in cui ricorre il 94º anniversario della storica accensione del Cristo Redentore di Rio de Janeiro da parte di Guglielmo Marconi, Ecoitaliasolidale ricorda con orgoglio e ammirazione il grande scienziato italiano, simbolo del genio, della visione e della capacità di connettere il mondo attraverso la scienza e la tecnologia.



“Fu un gesto rivoluzionario e carico di significato: il segnale radio partito da Roma e giunto fino al Brasiletestimoniava non solo le potenzialità delle comunicazioni intercontinentali, ma anche un messaggio universale di pace, fratellanza e progresso. Marconi, con quel gesto, non accese solo un monumento: accese la speranza di un’umanità più connessa, più unita, più consapevole,”

ha dichiarato Piergiorgio Benvenuti, Presidente nazionale di Ecoitaliasolidale.



“Nel ricordare questa straordinaria impresa, proponiamo di istituire il 12 ottobre come Giornata della Comunicazione Globale Sostenibile, per celebrare non solo il progresso scientifico, ma anche l’importanza di un uso etico e responsabile della tecnologia, a servizio dell’ambiente e dell’umanità.”



A sottolineare il significato di questa ricorrenza anche il Vice Presidente nazionale di Ecoitaliasolidale, Fabio Rosati, che ha aggiunto:



“Marconi ha mostrato al mondo come la scienza possa essere strumento di unione tra i popoli. In un’epoca come la nostra, in cui la comunicazione è ovunque ma spesso frammentata e confusa, dobbiamo recuperare il senso profondo di una tecnologia che serva al dialogo, alla pace, alla coesione sociale e alla salvaguardia del pianeta.”



Anche Giorgio Rossi, responsabile dell’associazione per il Nord Italia, ha voluto esprimere il proprio pensiero:



“Dal Nord al Sud, l’Italia è attraversata da un patrimonio di conoscenze e competenze straordinarie. L’eredità di Marconi è viva nei tanti giovani che oggi lavorano nei settori della tecnologia e dell’ambiente: è nostro compito valorizzarli e creare le condizioni perché possano contribuire a un futuro più sostenibile einterconnesso.”



L’impresa compiuta da Marconi nel 1931 – prosegue Ecoitaliasolidale – rimane una testimonianza di come l’ingegno umano, se guidato da ideali elevati, possa abbattere le distanze, unire i popoli e promuovere valori universali. Oggi, in un’epoca dominata dalle tecnologie digitali e dalle reti globali, è fondamentale ricordare le origini di questa rivoluzione, puntando a uno sviluppo tecnologico che sia anche sostenibile e rispettoso dell’ambiente.



Ecoitaliasolidale, da sempre impegnata nella tutela dell’ambiente e nella promozione di modelli di sviluppo responsabili, vuole quindi rendere omaggio alla figura di Guglielmo Marconi, auspicando che il suo esempio ispiri le nuove generazioni e le politiche pubbliche verso una comunicazione al servizio del bene comune e della sostenibilità globale.