Il presidente ucraino: “La parte russa deve essere pronta a impegnarsi in una vera diplomazia: questo si può ottenere con la forza”

ROMA – “Ho avuto una chiamata con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, molto positiva e produttiva. Mi sono congratulato per il suo successo e per l’accordo in Medio Oriente che è riuscito a raggiungere, un risultato straordinario”. È quanto scrive Volodymyr Zelensky sui social, sottolinenando che “se una guerra può essere fermata in una regione, allora sicuramente anche altre guerre possono essere fermate, inclusa quella russa”.



Il presidente ucraino ha scritto di aver “informato il Presidente Trump degli attacchi della Russia al nostro sistema energetico e apprezzo la sua disponibilità a sostenerci. Abbiamo discusso delle opportunità per rafforzare la nostra difesa aerea, nonché degli accordi concreti su cui stiamo lavorando per garantirlo. Ci sono buone opzioni e idee concrete su come rafforzarci davvero. La parte russa deve essere pronta a impegnarsi in una vera diplomazia: questo si può ottenere con la forza. Grazie, Signor Presidente!”, ha concluso Zelensky.

