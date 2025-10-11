La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi

ROMA – “Noi stiamo coi Carabinieri”. Lo scrive su X il vice premier e leader della Lega, Matteo Salvini, commentando la notizia dei cinque carabinieri indagati a Napoli dopo la morte in ambulanza lo scorso 6 ottobre di un cittadino, Anthony Ihaza Ehogonoh di 35 anni, colpito con il taser nel quartiere Chiaia . La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi.

Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it