INDAGATI IN REGIONE LAZIO: COSENTINO (AVS): PREOCCUPAZIONE PER LA CORRUTTELA IPOTIZZATA DALLE INDAGINI.

Nell’attesa che la giustizia faccia il suo corso, non possiamo che esprimere preoccupazione per le indagini che coinvolgono il Consigliere Tiero e l’Assessore della Regione Lazio Ghera. È indubbio che le politiche regionali degli ultimi anni hanno favorito le strutture ospedaliere private con vagonate di fondi e finanziamenti pubblici, rendendo i gruppi imprenditoriali alle loro spalle soggetti potenti e dirimenti la progettazione della sanità pubblica nel Lazio.

Basti guardare le difficoltà del Santa Maria Goretti di Latina e del Dono Svizzero di Formia, due esempi di affanno di gestione dei nosocomi pubblici e dei relativi servizi a cittadine e cittadini.

Ci auguriamo vivamente che le indagini a carico del Consigliere e dell’Assessore smentiscano ulteriori interessamenti verso le strutture private anche al di fuori della legge e della consentita programmazione amministrativa dell’ente, nonché le pratiche di corruttela ipotizzate.