TRAPANI – Morta nella notte a Mazara del Vallo Maria Cristina Gallo, l’insegnante mazarese che denunciò i ritardi nell’esame dei referti istologici dell’Anatomia patologica di Trapani.
La donna, 56 anni, lottava da agosto 2024 contro un tumore. Le sue denunce portarono all’apertura di un’inchiesta da parte della procura di Trapani. Maria Cristina Gallo seppe del suo tumore otto mesi dopo avere effettuato l’esame istologico, quando il quadro clinico era ormai fortemente compromesso.
