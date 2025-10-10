Con l’attenzione mediatica tutta sul Medio Oriente Putin ne approfitta per attaccare l’Ucraina con più forza

ROMA – Kiev è piombata nel buio più totale dopo un attacco “massiccio” russo, come lo ha definito l’aeronautica ucraina. Droni, missili balistici e blackout: la routine di una aggressione russa che adesso sfrutta il trasferimento dell’attenzione mediatica sulla Palestina.

Le esplosioni hanno colpito infrastrutture critiche e quartieri residenziali. Nove feriti, cinque in ospedale, e un incendio divampato in un condominio mentre l’acqua e la corrente sparivano dalle case. “La capitale è sotto attacco missilistico nemico e sotto assalto di droni d’attacco”, ha dichiarato l’aeronautica, invitando tutti a rimanere nei rifugi.



Il ministro dell’Energia Svitlana Grynchuk ha parlato di “un duro colpo alla rete”, ma ha promesso che i tecnici stanno già lavorando per ripristinare i servizi “non appena sarà sicuro farlo”. Mosca da settimane bombarda centrali elettriche e nodi ferroviari, ricalcando la strategia dei tre inverni precedenti: tagliare luce e riscaldamento per fiaccare la resistenza. La tensione è salita anche per il timore di missili ipersonici Kinzhal, praticamente impossibili da intercettare. L’allerta è stata estesa a tutto il Paese.



A sud-est, nella regione di Zaporizhia, un raid notturno con droni ha ucciso un bambino di sette anni e ferito altre tre persone. A riferirlo è Ivan Fedorov, capo dell’amministrazione regionale.



Zelensky ha accusato Mosca di voler “creare caos e pressione psicologica”, colpendo energia e trasporti per paralizzare il Paese. Ha ammesso che le infrastrutture del gas sono già sotto stress e nuovi attacchi potrebbero costringere Kiev ad aumentare le importazioni.

