Pastena, Plauso alla consigliera Cesira Salamena, che ha fatto correggere l’errore riaprendo le candidature

Riaperti i termini del Concorso Pubblico per esami profilo professionale “istruttore Amministrativo Contabile part-time 18 ore ”. La Consigliera di Forza Italia, Cesira Salamena (nella foto) invia una nota agli uffici del Comune di Pastena, “poca chiarezza nel titolo pubblicato nella piattaforma per il reclutamento Inpa dove gli aspiranti per il posto messo a concorso dovevano inserire le proprie candidature entro il 19/09/2025″. Si richiede la correzione del titolo pubblicato nella Piattaforma Inpa che riportava la dicitura “Funzionario ad elevata qualificazione” per cui è richiesta la Laurea con la dicitura esatta per la figura richiesta “istruttore Amministrativo Contabile” per cui è richiesto il diploma. La Consigliera Salamena si dice soddisfatta per l’accoglimento della sua richiesta e della riapertura dei termini per la presentazione delle candidature sino al 18/10/2025. Il Comune di Pastena è stato costretto a riaprire i termini di candidatura. Questa decisione è stata presa per correggere un difetto di legittimità del concorso, gli interessati hanno così la possibilità di inviare la domanda entro la nuova scadenza. La consigliera Salamena ha dimostrato ancora una volta la sua trasparenza e coerenza , tutelando i diritti dei candidati che potevano essere svantaggiati dall’errore, e evidenziando come la gestione della cosa pubblica deve svolgersi in modo corretto e diligente.