La Città di Guidonia Montecelio, comune della provincia romana, in un comunicato, comunica che le attività didattiche presso l’Istituto Comprensivo “Giuliano Montelucci”, limitatamente al plesso di Albuccione, saranno sospese anche lunedì 13 e martedì 14 ottobre 2025. Il provvedimento, formalizzato tramite una nuova Ordinanza Sindacale, fa seguito alla precedente, dell’8 ottobre 2025, che aveva già disposto la chiusura della struttura nei giorni 9 e 10 ottobre.

La decisione si è resa necessaria per consentire l’esecuzione di pulizie straordinarie e interventi igienico-sanitari approfonditi, come richiesto dalla Direzione dell’Istituto e concordato con i Dirigenti delle Aree competenti (Pubblica Istruzione e Ambiente e tutela del territorio) del Comune.