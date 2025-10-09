PD Lazio: “Rocca senza idee e strategie culturali. Legge sui cinema ancora indigesta”

“Le parole di queste ore del presidente Rocca sulle sale cinematografiche lasciano trasparire ancora un certo disagio, dopo il blocco da parte del Consiglio regionale delle norme che ne permettevano il cambio di destinazione e la speculazione edilizia. Da noi nessuna opposizione ideologica: semplicemente l’idea di trasformare le sale chiuse in supermercati o altri tipi di spazi commerciali è sbagliata e non tiene conto delle condizioni dei territori in cui si sarebbe intervenuti. Sembra che il presidente non abbia ancora digerito la questione. I 24 milioni di euro millantati come “attenzione al comparto senza precedenti” rappresentano inoltre lo stesso stanziamento da noi messo in campo nella precedente legislatura che riguardava l’acquisto ad un prezzo spropositato del teatro Eliseo di Roma. Nessuna novità, nessun intervento speciale. Si tratta solo di prendersi meriti e idee che non si hanno, come spesso fa questa destra che governa la regione. Sulla cultura occorrono idee, visione e strategia. Tutte cose che al presidente Rocca e alla maggioranza di cui è espressione mancano” Così in una nota il gruppo regionale del Partito Democratico del Lazio.