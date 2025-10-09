Agroalimentare, Confeuro: “Bene “Breakfast” e lotta al meat sounding. Tutela consumatori”

“Accogliamo con favore due importanti novità che vanno nella direzione della trasparenza e della corretta informazione per i cittadini – dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale della Confeuro, Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo -. Da un lato, lo stop del Parlamento Europeo al “meat sounding”, che impedirà l’uso di denominazioni riconducibili alla carne per prodotti a base vegetale. Dall’altro, l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto che recepisce la direttiva europea “Breakfast”, volta a migliorare l’etichettatura e la tracciabilità di prodotti come miele, marmellate e succhi di frutta”. Per Confeuro si tratta di “un doppio passo avanti a tutela del consumatore, sempre più attento e consapevole, che ha il diritto di sapere con esattezza cosa sta acquistando e portando in tavola. Le norme approvate vanno nella giusta direzione: chiarezza, correttezza e trasparenza nel mercato agroalimentare sono valori irrinunciabili, soprattutto in un contesto dove la comunicazione può facilmente trarre in inganno”, continua il presidente Tiso. Che poi conclude: “Ci auguriamo che questo sia solo l’inizio di un percorso istituzionale e politico più ampio, condiviso a livello europeo e nazionale, che metta davvero al centro il rispetto del consumatore e il valore delle produzioni agricole autentiche. Il nostro impegno sarà costante affinché la qualità, la tracciabilità e la verità dei prodotti agroalimentari non siano mai negoziabili”.