Roma, Mirabile: “In 28 anni di attività, La Caramella Buona ha ottenuto oltre 250 anni di condanne al carcere e un ergastolo, aiutando tantissime vittime a ottenere giustizia”

Ventotto anni di attività, sempre in prima linea a difesa diritti dei minori e delle donne vittime di violenza, per celebrare quest’importante traguardo, lunedì scorso, presso il prestigioso Circolo Ufficiali Pio IX di Roma, si è svolta l’VIII edizione del Premio Internazionale “Liberi di Crescere”, promosso dall’associazione La Caramella Buona. L’evento è stato condotto da Monia Palmieri, ed ha avuto il patrocinio del Senato della Repubblica e dell’Esercito Italiano, e con il sostegno di Poste Italiane e Wildcom Italia. Il Premio Internazionale “Liberi di Crescere” è rivolto a personalità che si sono distinte per l’impegno civile, sociale e istituzionale nella tutela dei più fragili, in particolare minori e donne vittime di abusi e violenze. L’atmosfera della serata è stata particolarmente intensa con l’esibizione della nobile Banda dell’Esercito Italiano, che ha accompagnato la coinvolgente voce del soprano Angela Nicoli del Teatro dell’Opera di Roma. Quindi si è proceduto, con il conferimento del premio a figure di grande rilievo, che contribuiscono alla difesa dei più fragili e alla promozione della legalità. Tra i premiati: Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, rappresentato dal Generale di Corpo d’Armata Salvatore Cuoci, Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito; Giuseppe Lasco, Direttore Generale di Poste Italiane; Padre Maurizio Patriciello, simbolo della lotta al degrado e all’illegalità nella “Terra dei Fuochi”; Francesca Fagnani, giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva; Roberto Ciufoli, attore e comico da sempre impegnato in progetti a sfondo sociale. Il Presidente Roberto Mirabile ed il Vice Presidente Anna Maria Pilozzi, ringraziando per la partecipazione hanno evidenziato punti importanti nell’importante lotta a tutela di minore e donne vittime di violenza, che la squadra della Caramella Buona attua instancabilmente ogni giorno. “Con il Premio Internazionale Liberi di Crescere – ha dichiarato il Presidente de La Caramella Buona, Roberto Mirabile – la Caramella Buona rinnova la propria missione di protezione e prevenzione, promuovendo la cultura della legalità, il sostegno alle vittime e il riconoscimento di chi opera per una società più giusta, inclusiva e sicura. In questi 28 anni il lavoro all’interno dei tribunali italiani, La Caramella Buona ha ottenuto oltre 250 anni di condanne al carcere e un ergastolo, aiutando tantissime vittime a ottenere giustizia. Questa edizione del Premio Internazionale Liberi di Crescere rappresenta una tappa fondamentale del nostro cammino. In un contesto in cui le fragilità sociali sono sempre più evidenti, è doveroso dare voce a chi si impegna quotidianamente per tutelare i più deboli. Ancora oggi la pedofilia è una piaga che minaccia la nostra società, rafforzata dall’omertà e dall’uso improprio dei mezzi tecnologici. Il nostro obiettivo è mantenere alta l’attenzione pubblica e istituzionale su abusi e violenze che colpiscono bambini e donne. Le persone premiate questa sera sono simboli concreti di questo impegno.” A conclusione della serata ricca di momenti forti, come la testimonianza di donna vittima di violenza, salvata e rinata grazie all’aiuto de La Caramella Buona, La Banda dell’Esercito Italiano si è esibita con l’Inno di Mameli omaggiando i Valori della Repubblica Italiana. Tra il pubblico presente, anche l’avv. Silvio Grazioli Sindaco di Trevi Nel Lazio (nella foto con il Presidente Mirabile), che ha così commentato la serata: “ Una location suggestiva quella in cui ci troviamo, che evidenzia anche il sostegno del nostro Esercito, per una lodevole attività che quotidianamente La Caramella Buona svolge a difesa dei bambini e donne vittime di violenza. Azioni che vanno rinforzate, con la partecipazione di tutti anche con piccoli ma importanti gesti, affinchè la laboriosità di questa importante realtà gyuidata dal Presidente Mirabile, ottenga sempre più importanti risultati”.