Montelanico, Bruni: “Sarà una collaborazione produttiva per il bene degli animali e del territorio

E’ stata approvata nei giorni scorsi una convenzione tra il Comune di Montelanico e l’Accademia Kronos, la convenzione prevede una stretta collaborazione fra l’Ente e l’Associazione riguardo i temi di vigilanza zoofila per la protezione degli animali, prevenzione sul randagismo, promozione della sterilizzazione, educazione sanitaria della popolazione sull’argomento, giornate di microchippatura canina gratuita, vigilanza ambientale. L’associazione di volontariato “Accademia Kronos”, è fortemente presente in tutta la Regione Lazio e già svolge la sua attività nei comuni limitrofi di Colleferro e Carpineto Romano ottenendo ottimi risultati nella sua attività di controllo, tutela e prevenzione del territorio. “Siamo particolarmente soddisfatti di questa nuova convenzione con il Comune di Montelanico -commenta il comandante Armando Bruni- lavoreremo in sinergia con la Polizia Locale con i carabinieri e soprattutto con il nucleo dei carabinieri forestali in virtù della convenzione a livello nazionale che l’Accademia Kronos ha con i carabinieri forestali. Ringrazio il Sindaco Sandro Onorati ( nella foto con Armando Bruni) e la sua Amministrazione, che dimostra grande sensibilità ed amore per il paese, e per la fiducia che ha voluto accordarci, daremo vita ad una sinergia efficiente ed efficacie che contribuirà a rendere il Comune di Montelanico tre i più virtuosi della Provincia di Roma in tema di tutela ambientale ed animale”.