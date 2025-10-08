Guidonia Montecelio. Albuccione, chiusura temporanea del plesso scolastico

L’Istituto Comprensivo “Giuliano Montelucci” di Albuccione resterà chiuso nei giorni 9 e 10 ottobre 2025 per procedere a un intervento, richiesto dalla Dirigenza scolastica, di derattizzazione profonda e sanificazione di tutti gli ambienti.
La chiusura, disposta con Ordinanza Sindacale pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune, si è resa necessaria per la documentata presenza di una nidiata di ratti.
L’Amministrazione comunale è già al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza e igiene nel più breve tempo possibile.