Roccadarce – Anche quest’anno, sabato 04 ottobre, la comunità si è ritrovata per uno degli appuntamenti più attesi e sentiti: la Passeggiata Rosa, un momento di condivisione, di solidarietà e di speranza che unisce cuori e storie nel segno della lotta contro i tumori. Ospite d’onore Francesco Crispino Perna che ha inaugurato l’evento tagliando il nastro rosa , con la benedizione di don Arcangelo.

L’anima di questa iniziativa è, come sempre, Francesca, una donna straordinaria, simbolo di forza e determinazione, capace di trasformare la propria battaglia personale in un messaggio di coraggio per tutti. Chi la conosce sa bene che Francesca è un vero vulcano: piena di energia, di entusiasmo, di vita. Ma soprattutto, è una donna che non ha mai smesso di lottare.

Con dignità e tenacia affronta ogni giorno un nemico che arriva senza chiedere permesso, che tenta di spegnere la luce dentro le persone. Quel nemico, oggi, è stato chiamato con il suo nome: tumore. Perché solo guardandolo in faccia, senza paura, si può davvero affrontare.

“Il tumore non va nascosto – ha ricordato Francesca – va combattuto con la forza della mente, con il cuore e con la solidarietà di chi ci sta vicino.”

Durante la manifestazione è stato ricordato anche il sorriso e il coraggio di Marilena, una donna che ha saputo affrontare la malattia con ironia e dolcezza, disarmando la paura con la sua forza d’animo. La sua storia continua a ispirare tutti coloro che oggi camminano in suo nome, per ricordarla con affetto e per sostenere chi, come Francesca, continua a lottare.

La Passeggiata Rosa, infatti, non è solo un evento sportivo o simbolico: è un abbraccio collettivo, una mano tesa verso chi attraversa momenti difficili, una voce che grida l’importanza della prevenzione e della cura di sé.

“La prevenzione – ha ricordato Francesca – è la nostra prima arma, la più semplice e la più potente. Non dobbiamo mai smettere di dirlo e di insegnarlo.”

Ogni passo di questa camminata rappresenta un pensiero, un incoraggiamento, una promessa di speranza.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, per l’impegno quotidiano sul territorio, rappresentati dalla dott.ssa Tiziana Cimino e dal marito Genesio, all’ ANCI – associazione nazionale comuni italiani- rappresentata dal comitato regionale ANCI Lazio con il consigliere comunale Patrizio Di Folco , che a affermato: “L’obiettivo principale è sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori, Coinvolgendo i Comuni, si incoraggiano le amministrazioni, a promuovere attivamente la salute e la prevenzione attraverso campagne di sensibilizzazione ed eventi sul territorio. Presenti l’ ANC di Arce, con il segretario Rocco Simone , i ragazzie le ragazze del servizio civile della XV^ Comunità Montana di Arce, il gruppo comunale di Protezione Civile, con Fabrizio e Rocco . Un grazie alSindaco di dott. Rocco Pantanella all’assessore Bernardino Simone ed a tutta l’amministrazione comunale di Roccadarce, sempre sensibili e presenti; al Sindaco di Colfelice avv. Gabriella Protano, sempre presente; al comandante della stazione dei Carabinieri di Arce, Luciano Ligori, sempre presente sul territorio. Un grazie speciale al vice sindaco dott. Stefano della Volpe, “perché a volte non servono parole, basta la presenza, basta un cuore che comprende”.

Infine, l’abbraccio più grande è andato a tutti i partecipanti, perché ogni presenza conta, ogni voce aggiunge forza al coro della speranza.

“Ogni passo che facciamo oggi – ha concluso Francesca – è un atto d’amore: verso chi c’è, verso chi non c’è più e verso chi verrà. Continuiamo a camminare, a ricordare, a sperare. Perché insieme si può. E finché ci sarà anche solo una donna che saprà sorridere nella tempesta, la vita avrà sempre la meglio.”