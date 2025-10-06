Il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Maria Tripodi, ha partecipato oggi a Kuwait City al 29° Comitato Congiunto e incontro Ministeriale tra l’Unione Europea e il Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG), co-presieduto dall’Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza dell’UE, Kaja Kallas, e dal Ministro degli Esteri del Kuwait, Abdullah Ali Al-Yahya, Presidente di turno del CCG.

L’incontro ha offerto l’occasione per un ampio confronto sulle principali questioni regionali e per valutare i progressi conseguiti dopo il primo Vertice dei Leader UE–CCG, svoltosi a Bruxelles lo scorso anno. Le discussioni hanno riguardato, in particolare, la cooperazione politica, la sicurezza regionale, le transizioni economiche e le sfide globali comuni.

“La pacificazione di Gaza, insieme alla stabilità di Siria e Libano, è parte integrante della visione italiana per una nuova architettura di pace e sicurezza nel Medio Oriente, in cui l’Unione Europea e il Consiglio di Cooperazione del Golfo hanno un ruolo cruciale da svolgere”, ha indicato Tripodi. Nel suo intervento, il Sottosegretario ha posto l’accento sulla necessità di sostenere la stabilità in Siria, prevenendo nuove tensioni e favorendo una transizione politica realmente inclusiva, nel rispetto della sovranità del Paese, e in Libano, sottolineando come la priorità resti il rafforzamento delle istituzioni e delle forze armate, condizioni indispensabili per la sicurezza e lo sviluppo del Paese.