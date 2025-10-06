La sesta giornata di Serie A ridefinisce le gerarchie e soprattutto la zona medio-bassa della classifica. La sconfitta interna del Parma contro il Lecce, la rimonta subita dalla Fiorentina al Franchi dalla Roma, il k.o. casalingo del Verona per mano del Sassuolo, così come gli insuccessi di Genoa e Pisa creano un alone di incertezza su diverse panchine del massimo campionato, che adesso iniziano seriamente a vacillare. Quali tecnici rischiano di essere sollevati dall’incarico prima del previsto? Stando al nuovo aggiornamento del confronto quote esoneri Serie A di Superscommesse, a occupare il primo posto nelle lavagne dei principali bookmakers è Stefano Pioli. Le ottime aspettative di inizio stagione nutrite verso il tecnico sembrano naufragare davanti ai risultati: la sua Fiorentina non è ancora riuscita a conquistare i primi tre punti stagionali, registrando tre sconfitte e tre pareggi nei primi sei turni giocati. La sosta Nazionali potrebbe far valutare alla dirigenza un cambio di rotta e, dunque, un cambio di guida tecnica. Seguono Gilardino e Di Francesco: avvio molto negativo del neopromosso Pisa, che fa abbassare la quotazione di Gilardino da una media di 2.20 all’attuale di 1.65; nonostante gli ultimi due risultati utili del Lecce, anche Di Francesco rimane sempre tra gli allenatori a rischio con la quota media di 1.65. Chiudono la top 5 Paolo Zanetti e Carlos Cuesta, entrambi reduci da una sconfitta interna e che presentano rispettivamente una quota di 1.75 e 1.90. In particolare, per l’Hellas nessun successo in sei gare di Serie A. Occhio anche alle panchine di Genoa, Cagliari, Atalanta, Torino e Lazio e soprattutto ai nomi di Vieira, Baroni e Sarri: sul primo pesano le zero vittorie del Grifone e i tre k.o. consecutivi subiti, mentre su Marco Baroni le due sconfitte e il pareggio dei granata nelle ultime tre giornate. Massima attenzione anche in casa Lazio: i biancocelesti, a quota 7 punti, continuano a faticare, portando a casa solo un punto nell’ultima giornata contro il Toro di Baroni disputata all’Olimpico.

Di seguito la comparazione quote dei tecnici di Serie A che rischiano l’esonero: