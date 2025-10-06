“Il prossimo 21 ottobre, nel giorno dell’Anniversario dell’istituzione del nostro Comune, in Consiglio discuteremo, tra altre cose, del nome da dare al nuovo Stadio. Con il Guidonia Montecelio 1937 in serie C, il nome del nostro Stadio sarà conosciuto in tutta Italia e deve, pertanto, rappresentare al meglio la nostra storia e la nostra identità. Scrivete nei commenti la vostra idea e il vostro suggerimento riempiendo i puntini: Stadio “….. ” di Guidonia Montecelio”. È la richiesta del Sindaco Mauro Lombardo, rilanciata sui suoi canali social”, con la qualche chiede la collaborazione dei cittadini per individuare il nome del nuovo Stadio comunale.