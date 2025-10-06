Il 12 ottobre a Roma, un’apertura straordinaria per scoprire da vicino il lavoro dei restauratori e il valore degli archivi come custodi di identità e conoscenza.

In occasione della Domenica di Carta 2025, l’iniziativa nazionale promossa dal Ministero della Cultura per valorizzare il patrimonio archivistico e librario, l’Istituto Centrale per il Restauro (ICR) apre le porte della sua storica sede di via di San Michele 25, a Roma, domenica 12 ottobre 2025, dalle 10:30 alle 13:30.

Una mattina dedicata alla scoperta dei laboratori di restauro, cuore pulsante dell’Istituto, dove la scienza e l’arte si incontrano per restituire vita ai segni del passato. Tra questi, il Laboratorio Manufatti Carta e Pergamene, protagonista di questa edizione, offrirà ai visitatori la possibilità di conoscere da vicino le tecniche e i processi che permettono di preservare documenti, manoscritti e pergamene, testimonianze materiali della memoria collettiva.

Il tema scelto per quest’anno invita a compiere un viaggio attraverso gli archivi, intesi non soltanto come luoghi di conservazione, ma come spazi dinamici in cui la memoria si rinnova e diventa chiave di lettura del presente. Ogni documento restaurato, ogni frammento salvato, diventa parte di un racconto che contribuisce a definire la nostra identità culturale.

La Domenica di Carta all’ICR rappresenta un’occasione preziosa per avvicinare il pubblico al mondo del restauro e della ricerca, rendendo visibile il lavoro silenzioso e meticoloso che sta dietro la tutela del patrimonio culturale. Un invito a riflettere sul valore della memoria e sulla responsabilità di conservarla per le generazioni future.

Prenotazione obbligatoria su Eventbrite ICR