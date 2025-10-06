“Non trovo più la radio” e “Ci vediamo su TikTok” insieme alla speaker Serena K. ed al performer Fabrizio Voghera

Dopo una lunga carriera come speaker e direttore artistico nei vari network radiofonici, tra cui Radio 105, RTL 102.5, Alex Peroni si reinventa e conquista il mondo digitale con due nuovi format video su TikTok, accanto a due volti noti dello spettacolo e della comunicazione: Serena K. e Fabrizio Voghera.

“Non trovo più la radio” – Ogni lunedì su TikTok dalle 13:00

Ispirato all’omonimo libro di Peroni, questo format riflette in chiave ironica e consapevole sul cambiamento del mondo della radio, dei media e dell’intrattenimento. Alex guida i partecipanti in un racconto pieno di spunti, aneddoti e riflessioni sul presente e futuro della comunicazione, con la partecipazione di grandi protagonisti dello spettacolo.

Il format va in onda ogni lunedì sul profilo TikTok di Serena K., e sta già ottenendo ottimi riscontri, in particolare tra chi ha vissuto l’epoca d’oro della radio, ne è tuttora utente e oggi ne osserva con curiosità l’evoluzione digitale.

“Ci vediamo su TikTok” – Ogni mercoledì alle 14

Serena K conduce un happening diretto, spontaneo e coinvolgente ogni mercoledì alle 14, nel quale Alex Peroni racconta segreti e retroscena riguardanti le grandi star della musica, in uno storytelling sempre attento al linguaggio dei social, mentre il Maestro Fabrizio Voghera sorprende tutti ogni volta con una versione live dei brani/artisti coinvolti–

Link Tik Tok: https://www.tiktok.com/@le.stelle.di.k?_t=ZN-90KNk4Pg1Di&_r=1

I protagonisti: quando talento e esperienza si incontrano

Fabrizio Voghera è un performer completo, che ha debuttato in televisione al fianco di un gigante come Paolo Limiti, per poi affermarsi nel mondo del musical con produzioni di rilievo internazionale come Notre Dame de Paris e Giulietta e Romeo di Riccardo Cocciante. La sua versatilità e il suo carisma lo rendono una figura unica nel panorama dello spettacolo italiano.

Serena K., speaker radiofonica molto apprezzata, è conosciuta per i suoi format innovativi che coinvolgono grandi nomi dello spettacolo, della musica e dell’intrattenimento. Il suo profilo TikTok è ormai un punto di riferimento per chi cerca contenuti intelligenti, ironici e sempre al passo con i tempi.

Alex Peroni, con la sua voce inconfondibile e l’esperienza da ex direttore artistico di grandi network radiofonici, porta nei due format una narrazione autentica e profonda del mondo della radio e della musica, arricchita da uno stile inconfondibile e da una forte visione sul presente digitale.

Due format, una nuova piattaforma e tre protagonisti che parlano a generazioni diverse con un linguaggio fresco, diretto e sempre professionale. Un progetto che dimostra come l’intrattenimento stia cambiando pelle – senza perdere cuore, voce e identità.