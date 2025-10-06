

Dal nord al sud, l’Italia si conferma leader nell’ospitalità di lusso

Da oltre quarant’anni punto di riferimento internazionale per i viaggi di lusso, Condé Nast Johansens ha reso noti i finalisti degli Awards for Excellence 2026, il prestigioso premio che celebra le migliori strutture alberghiere presenti nelle guide e sul sito ufficiale. La selezione si basa su tre criteri fondamentali: i voti online, il feedback diretto degli ospiti e le valutazioni dei Local Experts. Le votazioni resteranno aperte fino al 20 ottobre 2025 sul sito www.condenastjohansens.com/awards. I vincitori saranno annunciati lunedì 3 novembre 2025 durante una cena di gala al Kimpton Fitzroy London Hotel a Londra.

L’Italia si distingue anche quest’anno con una presenza rilevante tra i finalisti, confermando il suo ruolo di protagonista nell’ospitalità di eccellenza. Nella sezione Europa e Mediterraneo, il nostro Paese brilla in ben 17 delle 21 categorie, una dimostrazione tangibile della qualità e della varietà delle esperienze che sa offrire.

I finalisti italiani rappresentano il meglio dell’ospitalità internazionale, con strutture di lusso immerse in località iconiche e suggestive, capaci di coniugare comfort, eleganza e unicità. Questa edizione vede l’Italia protagonista in numerose categorie chiave, con un totale di 20 strutture che competono per i più prestigiosi riconoscimenti del settore.

Dal resort romantico della Liguria agli hotel sostenibili della Sardegna e della Sicilia, l’ospitalità italiana continua a fissare nuovi standard di eccellenza nel mondo del lusso. Ogni struttura finalista è un esempio impeccabile di design raffinato, accoglienza calorosa e cura dei dettagli, offrendo ai propri ospiti esperienze memorabili e irripetibili.

L’Italia non solo conferma la sua leadership nell’ospitalità di alta gamma, ma ribadisce la capacità di trasformare ogni soggiorno in un viaggio esclusivo, dove tradizione, innovazione e passione si incontrano per creare momenti indimenticabili.

Ecco l’elenco delle categorie e delle nomination per l’area Europe e Mediterraneo degli Awards for Excellence 2026:

Best New Hotel: Atlis Porto Hotel (Portogallo), Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa (Italia), Royal Hideway CoralesVillas (Spagna)

Best Recently Renovated Property: Palacio Gran Vià, A Royal Hideway Hotel (Spagna), Solar Dos Cantos Botanic House & Garden (Portogallo), Tivoli La CaletaTenerife Resort (Spagna)

Best for Romance: Al Molo Cinque (Italia), Château Eza (Francia), Estoril Vintage Hotel (Portogallo)

Best Service: BAYOU Villas (Turchia), Bonzoe Suites & Villa (Grecia), Villa Spalletti Trivelli (Italia)

Best House, Villa or Serviced Apartment: Amavia Collection, Villa Gaȉa (Francia), Elysian Villa (Grecia), Palazzo Morosini degli Spezieri (Italia)

Best Small & Exclusive Property: Hotel Villa Mahal (Turchia), Le Cachet – Luxury Hideway (Austria), Locanda al Colle (Italia)

Best Value Experience: Cases De Son Barbassa (Spagna), Hotel Petrus (Italia), Pino di Loto Boutique Bed and Breakfast (Grecia)

Best Breakfast: Hospes Infante Safres Porto (Portogallo), Peterc Vineyard Estate (Slovenia), Santiago de Alfama – Boutique Hotel (Portogallo)

Best Restaurant: Casa da Calçada (Portogallo), Epoque Hotel (Romania), Santa Catalina, A Royal Hodeway Hotel (Spagna)

Best Dining Experience: Forte de Gaia, Autograph Collection (Portogallo), Villa Abbondanzi Resort (Italia), Villa Sparina Resort (Italia)

Best Bar: Athina Luxury Suites (Grecia), El Princep (Portogallo), Madrigale Panoramic, Lifestyle & Soulful Hotel (Italia)

Best Waterside Hotel: El Vicenç de la Mar (Spagna), Gabbiano Azzurro Hotel & Suites (Italia), The Albatroz Hotel (Portogallo)

Best Urban Hotel: Palacio de Atocha by CoolRooms Hotels (Spagna), The Rebello (Portogallo), Verride Palácio de Santa Catarina (Portogallo)

Best Hotel Spa: Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden (Spagna), Palácio Estoril Hotel Golf & Wellness (Portugallo), Palazzo di Varignana Resort & Villas (Italia)

Best Countryside Hotel: Golfo dei Poeti Relais & SPA (Italia), Naturhotel Forsthofgut (Austria), Torre de Gomariz Wine & Spa Hotel (Portogallo)

Best for Families: Cornelia Diamond Golf Resort & Spa (Turchia), Royal Hideaway Corales Resort (Spagna), Is Cheas luxury boutique hotel & wine farm (Italia)

Best Immersive Experience: Castle Elvira (Italia), Quinta da Casa Branca (Portogallo), Terra Nostra Garden Hotel (Portogallo)

Best for Weddings, Parties & Celebrations: Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo – LUXURY WINE RESORT (Italia), Hostal De La Gavina (Spagna), Castello del Monsignore (Italia)

Best Dog Friendly: Castello Dal Pozzo Resort (Italia), Dream Guincho (Portogallo), Sobreiras Alentejo Country Hotel (Portogallo)

Best for Meetings & Events: Grande Real Villa Itália Hotel & Spa (Portogallo), Hotel Casa Fuster (Spagna), Parco dei Principi Grand Hotel & Spa, Rome (Italia)

Best for Green Practices & Sustainability: Cascioni Eco Retreat (Italia), Country House Villadorata (Italia), Gandum Village – Conscious Boutique Hotel (Portogallo)

Il vincitore del Readers’ Choice Award sarà annunciato direttamente durante la serata.

Per la lista completa dei finalisti 2026 del Regno Unito, europei e del Mediterraneo, è possibile consultarla al seguente link: UK, Europe & Mediterranean

Per la lista completa dei finalisti 2026 di Asia, Africa e Medio Oriente è possibile consultarla al seguente link: Asia, Arica e Middle East

Per la lista completa dei finalisti 2026 di America Centrale e Nord America è possibile consultarla al seguente link: Central & South America

Condé Nast Johansens

Condé Nast Johansens, degli stessi editori di Vogue, GQ, Tatler, Condé Nast Traveller e Vanity Fair, è la principale guida di riferimento per chi viaggia. Con più di 40 anni di esperienza nell’ispezione e nella consulenza di strutture in tutto il mondo, il team di Condé Nast Johansens di Local Experts dedicati, ispeziona ogni proprietà anno dopo anno. Se consigliano una struttura, ci si può fidare sul fatto che si vivrà un’esperienza eccezionale. Con un pubblico di circa 3.6 milioni di lettori (3,3 milioni della Luxury Hotel Guide e 300.000 della Luxury Spas Guide), la distribuzione delle Guide è di 16.100 copie in tutto il mondo.

Follow us on Facebook : Conde Nast Johansens

Follow us on X: @CNJohansens

Follow us on Instagram:@condenastjohansens

Follow us on Linkedin: Conde Nast Johansens

Follow us on Pinterest: @CNJohansens

Follow us on YouTube: @CondeNastJohansens