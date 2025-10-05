Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti nel fine settimana dal Comando Provinciale Carabinieri di Rieti, con particolare attenzione alle ore serali e notturne lungo le principali arterie stradali, al fine di prevenire e contrastare la guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti.

Nel corso di tali servizi, i militari della Stazione di Orvinio, impegnati nel comune di Poggio Moiano, hanno intimato l’alt a un’utilitaria con targa tedesca che procedeva ad alta velocità.

La conducente, ignorando l’ordine di arresto, ha accelerato dirigendosi verso Rieti. Ne è scaturito un breve inseguimento, al quale hanno preso parte anche altre pattuglie dei Carabinieri prontamente intervenute in supporto.

Il veicolo è stato raggiunto e fermato poco dopo. Alla guida si trovava una giovane italiana di 25 anni, incensurata, che appariva particolarmente nervosa e in evidente stato di alterazione psicofisica. Invitata a sottoporsi all’esame salivare volto a verificare un’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, la donna rifiutava. Gli ulteriori accertamenti hanno permesso di appurare che l’auto risultava sottoposta a fermo amministrativo. La conducente è stata quindi denunciata in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il rifiuto a sottoporsi ad accertamenti sanitari e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il veicolo,invece, è stato sequestrato per la successiva confisca.

In un secondo episodio, nel comune di Cittaducale, lungo la Strada Statale 4 Salaria, nei pressi dell’incrocio dell’ex Bosi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno proceduto al controllo di un 36enne italiano, che mostrava chiari sintomi riconducibili all’assunzione di sostanze stupefacenti. Sottoposto a test preliminari, l’uomo è risultato positivo alla cocaina. Invitato a recarsi presso l’Ospedale Civile di Rieti per ulteriori accertamenti, ha rifiutato, venendo così denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, con contestuale ritiro della patente di guida.

Nella medesima circostanza, il passeggero che viaggiava con lui è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di un grammo di cocaina, destinata ad uso personale. Per tale motivo è stato segnalato alla Prefettura di Rieti quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Analoghi servizi di controllo del territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire la sicurezza stradale e prevenire comportamenti pericolosi che mettono a rischio l’incolumità di tutti gli utenti della strada.

Si dà atto, come di consueto, che i procedimenti penali sono ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.