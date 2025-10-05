NORMA COSSETTO, DE CORATO: «RICORDATA MARTIRE ITALIANA AI GIARDINI MILANESI VIA EINSTEIN

MAI INSIGNITA CONTRARIAMENTE A CRIMINALE TITO»

«Questa mattina ai ‘Giardini Norma Cossetto’ di via Einstein 6 a Milano, noi di Fratelli d’Italia assieme al Movimento Nazionale Istria-Fiume-Dalmazia e all’Associazione Nazionale per la Venezia Giulia e Dalmazia-Comitato Milano (attualmente sfrattata dalla propria sede territoriale dal Comune di Milano che, invece, ai Centri Sociali sta facendo di tutto per trovare sedi e locali), abbiamo ricordato e omaggiato con alcuni fiori, come facciamo tutti gli anni, la povera martire italiana brutalmente uccisa in giovanissima età. Norma aveva solo 23 anni, viveva in Istria, a Santa Domenica di Visinada e avrebbe dovuto laurearsi in lettere e filosofia all’Università di Padova. Il 25 settembre 1943 un gruppo di partigiani di Tito irruppe in casa Cossetto razziando ogni cosa. Al netto rifiuto di Norma a collaborare, la rinchiusero nella ex caserma della Guardia di Finanza a Parenzo assieme ad altri parenti, conoscenti e amici. Lì venne violentata e torturata selvaggiamente per poi essere gettata nella foiba di Surani quando ancora era viva e lì lasciata morire. Devo constatare, purtroppo, che al contrario di quanto accaduto a Norma Cossetto, alla quale non è mai stata data l’ambita Onorificenza di “Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica italiana” ad uno degli artefici del massacro delle Foibe, il Maresciallo Tito, gli fu invece attribuita. A febbraio del 2024, in Commissione Affari Costituzionali della Camera, su precisa volontà del gruppo di Fratelli d’Italia, abbiamo votato finalmente la revoca dell’onorificenza al Maresciallo Tito ricevuta da Saragat nel 1969. Devo aimè segnalare che all’interno del Parco proprio davanti alla targa “Giardino Norma Cossetto”, c’era un cassonetto dei rifiuti. Con tutti gli spazi a disposizione nel Parco, che pur essendo pubblico ha la totale gestione il Politecnico di Milano, proprio in quel punto davanti alla targa andava messo? Spero e mi auguro venga presto rimosso e spostato in altra adeguata posizione».Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.

In alto a sinistra un momento della commemorazione per Norma Cossetto odierna tenutasi negli omonimi giardini di via Einstein 6 a Milano.

A destra, invece, il cassonetto dei rifiuti posizionato proprio davanti alla targa per Norma all’interno

del parco pubblico di cui la totale gestione è stata affidata al Politecnico di Milano.

Sotto nel video il commento del Deputato Riccardo De Corato:

https://drive.google.com/file/d/1gG7MOO1TGuxpaBNVZ4mt5zvnUJhadxmC/view?usp=share_link