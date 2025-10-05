Montecelio — Nella serata di ieri, la storica chiesa di San Michele Arcangelo, nel comune di Guidonia Montecelio, ha fatto da cornice al concerto “A Montecelio”, un evento musicale di grande intensità promosso dalla banda musicale “Cornicolana” Montecelio. L’iniziativa ha saputo coniugare arte, tradizione e spirito comunitario, regalando al pubblico un’esperienza sonora ed emotiva di rara bellezza.

La performance si è distinta per la sua intensità e raffinatezza, capace di trasportare i presenti in un vero e proprio viaggio musicale. Ogni strumento ha raccontato una storia, dialogando con gli altri in un’armonia collettiva che ha incantato e commosso.

“La banda “Cornicolana” Montecelio ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di intrecciare musica, storia e comunità, confermandosi come un punto di riferimento culturale per il territorio. Un concerto che resterà impresso nella memoria di chi ha avuto il privilegio di assistervi”, ha commentato il Vicesindaco Paola De Dominicis.