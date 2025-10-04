La Farnesina riferisce che 26 italiani che erano sulla Flotilla partiranno fra poche ore per la Turchia. Tajani: “Per chi resta ho chiesto garanzie”

BOLOGNA – È in corso il rimpatrio in Italia di 26 connazionali membri della Flottilla fermati in mare nei giorni scorsi dalle forze armate di Israele. “Questo gruppo- spiega la Farnesina in una nota- ha accettato di firmare il foglio di via e ha avuto quindi una procedura accelerata per la partenza. Assistito dall’Ambasciata a Tel Aviv, il gruppo è stato trasferito dal carcere di Ketziot alla base aerea di Ramon, nei pressi di Eilat”, si legge in una nota della Farnesina.

