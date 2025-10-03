Sicurezza, fiducia e coesione sociale. Sono le parole chiave al centro del convegno promosso ieri dal SIAF – Sindacato Italiano Autonomo Finanzieri al Grand Hotel Palace di Roma, dal titolo “Sicurezza, Giustizia, Equità fiscale e Innovazione, quali mezzi per la pacificazione sociale”.

«Il sindacato nella Guardia di Finanza non può limitarsi ai temi interni. Deve essere parte attiva della società civile, contribuendo al dibattito nazionale su sicurezza, giustizia ed equità fiscale», ha dichiarato in apertura il Segretario Generale del SIAF, Cav. Eliseo Taverna, sottolineando la necessità di «rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, garantendo a chi serve lo Stato strumenti adeguati e rispetto».

Al convegno hanno portato un saluto istituzionale il vicepresidente della Camera dei Deputati, On. Fabio Rampelli, e il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, che hanno ribadito come la sicurezza non possa prescindere da giustizia sociale e rispetto delle regole.

Ai lavori hanno partecipato, tra gli altri, il Sen. Antonio Misiani, l’On. Simonetta Matone, il Prof. Ranieri Razzante, il Prof. Enrico Michetti, la Dott.ssa Virginia Ciaravolo, il Dott. Emiliano Manfredonia e il Prof. Mario Caligiuri.

Dal confronto è emersa una linea condivisa: la richiesta di sicurezza da parte dei cittadini non può essere disgiunta da quella di equità fiscale e coerenza istituzionale. Il SIAF si conferma così – è stato sottolineato – presidio di partecipazione democratica e luogo di proposta.