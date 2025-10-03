Piglio, La maggioranza Felli parla di un giorno di festa, “Oltre” contesta la modalità attuata

È iniziato con un minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell’incidente aereo avvenuto nella giornata di imercoledì a Sabaudia il colonnello Simone Mettini, comandante del 70° Stormo di Latina Scalo e del giovane allievo pilota Lorenzo Nucheli, 19 anni di Serrone, la seduta consiliare straordinaria, che aveva un unico punto all’ordine del giorno: “Affidamento in concessione d’uso temporaneo alla Società ASD Piglio-Scalambra dell’impianto sportivo Gianni Fraiegari, per nove mesi nelle more di espletamento della gara “. Prima di affrontare la discussione, si è notata l’assenza dei consiglieri di minoranza del gruppo “Viviamo Piglio” Roberto Neccia e Domenico Ambrosetti, assenza che è stata motivata dal consigliere Marco Camusi del gruppo “Oltre”. “I consiglieri di Viviamo Piglio –commenta Camusi- contestano la modalità in cui è stata convocata questa seduta , che non rispetta i tempi dovuti per la visione e documentazione degli atti. Noi condividiamo la loro osservazione, ma siamo presenti perché ci sono chiarimenti importanti da fare legati al tema”. In modo molto analitico e preciso, il capogruppo di minoranza del gruppo Oltre, Marco Camusi, sottolineando e apprezzando la partecipazione di tanti cittadini presenti alla seduta consigliare che testimoniano l’importanza del tema, ha ricostruito l’evoluzione dei fatti legati alla concessione che venne fatta nel 2010 alla società ”Sport Village s.r.l, della durata di 19 anni, che si sarebbe conclusa naturalmente il prossimo 2029. Dunque il Sindaco ha illustrato i vari passaggi che hanno portato alla procedura di revoca per inadempienza rispetto agli impegni sottoscritti nella convenzione e che erano state presentate le richieste di quattro società sportive per la gestione della struttura (23 luglio ASD Anagni Frassati, il 28 luglio Asd Piglio-Scalambra, 5 agosto Accademia Calcio Fiuggi ed il 13 settembre ASD Atletico Piglio) e tra queste (non si conoscono i criteri ndr) è stata affidata all’ASD Scalambra-Piglio, dopo i nove mesi si avvierà una gara pubblica. “Premettendo che siamo felici che un bene torni nelle proprietà del Comune –ha commentato Camusi- e che quindi sia nella disponibilità della cittadinanza, oggi nel nostro ruolo di consiglieri abbiamo il dovere di andare ad analizzare che gli atti siano fatti bene e in modo chiaro, verificando la modalità in cui si è rientrati nella proprietà di questo bene. Noi crediamo veramente che la situazione non è così gioiosa come volete far intendere, ma bensì si possono avere degli effetti successivi negativi proprio per la modalità riscontrata. Lo scorso 7 agosto nel Consiglio Comunale, avevamo chiesto proprio lo stato della struttura, in relazione al fatto che giravano voci che il Comune rientrando in possesso della struttura, avesse già deciso a chi dare la gestione. Lei, Sindaco, ci aveva detto che non c’era nessun impegno al momento e che ci sarebbe stato un avviso pubblico per l’affidamento, oggi invece ci parla di un affidamento temporaneo all’ASD Scalambra Piglio-Serrone per nove mesi. La revoca si basa si base su una contestazione fatta nel 2022, di ufficiale non esiste altro, ciò dà un’ampia azione di rivalsa con risarcimento da parte del gestore”. “.” “La revoca è avvenuta in modo corretto –ha replicato con coinvolgimento il Sindaco Felli- l’affidamento è avvenuto considerando che il prossimo 5 ottobre c’è la prima partita , e per permettere al’ASD Scalambra –Piglio di svolgere il campionato dilettantistico. In oltre lo Sport Village è in liquidazione dal 2018 ed un motivo come indicato nella convenzione per cui il Comune può cessare il rapporto e riappropriarsi del bene”. “Raccolgo il suo sfogo –continua Camusi- se già dal 2018 con la società in liquidazione, con la struttura sportiva in stato di degrado, non si è provveduto a riappropriarsi del bene ? La convenzione di cui rivendico la nascita, è molto chiara e cioè che l’Amministrazione doveva vigilare sullo stato e sulla gestione, cosa che in 12 anni la vostra Amministrazione non ha fatto, risulta ufficialmente una verifica nel 2022, voi eravate i custodi di un bene della comunità gestito da una società. Per noi riconoscendo che si un bene che l’impianto sportivo torni alla comunità , non condividiamo l’atto e per la votazione del punto abbandoniamo l’aula”. Prima di uscire ci sono stati gli interventi dei consigliere con delega allo sport Marco Mapponi, il cui intervento voleva essere un’esaltazione di una visione secondo cui era un giorno di festa per a Piglio tornava il calcio, lo sport, e poi quello del Vice Sindaco Mauro Federici in questo caso un intervento da campagna elettorale mal riuscito, nel quale continuava a sostenere che il consigliere Camusi condividendo la riappropriazione del campo ripudiava la convenzione della passata amministrazione. “Come consiglieri –ha replicato Camusi- siamo chiamati a gestire la cosa pubblica nel modo più corretto e trasparente possibile basandoci su atti concreti, non a parlare di visioni e ribadisco per l’ennesima volta che non rinnego la convenzione anzi, sottolineo che era un’ottima convenzione che al suo interno era chiarissima, indicando che il Comune doveva vigilare lo stato e la buona gestione della struttura, in 12 anni non lo avete mai fatto: se questa è una diligente amministrazione!”. Il punto è stato approvato con i voti della maggioranza.