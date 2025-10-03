E’ uscito nelle principali piattaforme digitali “Angelico”, il nuovo album del cantautore bolognese Guglielmo. Anticipato dai singoli “Se mi guardi così” e “Ci baciavamo”, il disco contiene 11 tracce, realizzate presso San Luca Sound con la produzione artistica di Renato Droghetti. La produzione artistica del singolo “Ci baciavamo” è firmata da Alessandro Gemelli.

Il progetto audio/video è stato realizzato da Lungomare S.r.l., con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

Guglielmo racconta così l’album “Angelico”: “C’era un tempo in cui tutto aveva un nome segreto il ricordo, quello dei dipinti, dei castelli, delle favole e dei pianti. Una nostalgia che si posa leggera, diceva una principessa. Angelico è il dolore che non si dice, il buio tinto di celeste, l’amore sospeso. Angelico di dolore, angelico una canzone. Angelico è quello che sembra ma che nasconde. Angelico non è la perfezione, angelico è quello che vorrei ma ora è il momento di raccontare”.

Tracklist:

1) CELESTE

2) 2 Agosto 1980

3) Mi facevi volare

4) Gli anni migliori

5) Peggy Gou

6) Se mi guardi così (Videoclip: https://youtu.be/UxBgag0sYDE)

7) NOSTALGIA

8) Ci baciavamo (Videoclip: https://youtu.be/ktSeikcsmLE)

9) Cosa c’è da perdere

10) Come scrivo le canzoni

11) ANGELICO

Multilink: https://pirames.lnk.to/Angelico

Biografia

Guglielmo Rossi Scota in arte “Guglielmo” nasce a Bologna, città in cui coltiva la passione per la musica, studiando pianoforte. Durante l’avvento della pandemia realizza un brano ironico sui cinepanettoni dei fratelli Vanzina, lo invia a Enrico Vanzina con il quale stringe un rapporto di stima artistica e amicizia. “Vacanze di Natale” di Guglielmo viene supportato dagli attori dei cinepanettoni raggiungendo 120mila visualizzazioni in una notte, quella di Natale. Successivamente Enrico Vanzina commissiona a Guglielmo la realizzazione del brano “Piccole donne” che costituirà la colonna sonora del suo ultimo film “Tre sorelle” e che viene pubblicata sulle piattaforme nel novembre 2024 da Lungomare S.r.l. La canzone, che parla di donne e delle loro difficoltà nei rapporti, è scritta da Guglielmo in collaborazione con Roberto Casini, autore di Vasco Rossi. Il film raggiunge il primo posto in classifica su Amazon Prime e va in rotazione su Canale 5. Nel 2023 per Guglielmo inizia il vero e proprio periodo discografico, con la realizzazione di nuovi brani in collaborazione con autori e produttori come Andrea Blanc (Roshelle, Ghali, Elettra Lamborghini) e Alessandro Gemelli (Jovanotti, LDA, Il pagante, Alfa, Bernabei, Rovazzi). Tra maggio e luglio 2024 Guglielmo pubblica i due brani “Tutto Rossoblù” (dedicato alla storica qualificazione del Bologna FC in Champions League) e “Carboni”, che ottengono fin da subito un’ottima circolazione sui social e sulle piattaforme digitali. Il 2 settembre 2024 Guglielmo apre il concerto dei Santi Francesi in occasione del prestigioso Festival musicale RIM – Rimini in Musica. Nel gennaio 2025 esce con Lungomare S.r.l. il nuovo singolo “Non mi basti mai”. Il 27 Giugno 2025 canta “Carboni” davanti al suo modello e punto di riferimento Luca Carboni, citato nel testo, in occasione di un evento a Villa Pallavicini (Bologna). Il 31 agosto 2025 apre il concerto di Michele Bravi sempre sul palco del RIM – Rimini in Musica.

Sito ufficiale: https://guglielmofficial.com/

Instagram: https://www.instagram.com/guglielmoscrittoda/

TikTok: https://www.tiktok.com/@guglielmoscrittoda?_t=ZN-8xfXNfEyj9K&_r=1

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/5L8nWLO7Mx5NS8JbphljyX

Amazon music: https://music.amazon.it/artists/B008XTGDIS/guglielmo

Youtube: https://www.youtube.com/@guglielmogrs