Nel corso della visita del Questore di Roma, Dott. Roberto Massucci, al posto di Polizia di Villalba di Guidonia sono state annunciate importanti novità riguardanti il rafforzamento della presenza delle Forze di Polizia sul territorio comunale.

Il Dott. Massucci ha confermato che il posto di Polizia di Villalba diventerà la nuova base operativa del Reparto Volanti del Commissariato di Tivoli-Guidonia Montecelio. Per supportare questa nuova funzione operativa l’organico a Villalba sarà potenziato con l’arrivo di sedici nuovi agenti, permettendo così una più immediata copertura del territorio.

“Esprimo la massima gratitudine al Dottor Massucci per la disponibilità sempre dimostrata nei confronti della nostra Città – dichiara il Sindaco Mauro Lombardo -. Da oggi, il posto di Polizia di Villalba non è più un mero ufficio amministrativo ma un vero Reparto operativo con le volanti e gli agenti impegnati nel controllo del territorio giorno e notte”.