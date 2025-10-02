GLOBAL SUMUD FLOTILLA: COSENTINO (AVS): SINISTRA ITALIANA IN TUTTE LE PIAZZE PER LA PACE

La marina militare di Israele sta alfine compiendo atti di forza contro la Global Sumud Flotilla.

Atti di forza perchè illegali per due fondamentali motivi.

Il primo è che nessuna legge internazionale impedisce il passaggio di corridoi umanitari attraverso i blocchi navali militari.

Il secondo è che il blocco navale di Israele è illegale perchè messo in atto in acque internazionali e quindi non nella sua giurisdizione.

Israele dunque sta violando i territori nazionali delle bandiere battenti sulle imbarcazioni della Flotilla.

Israele sta sconfinando e commettendo azioni militari di forza su suolo italiano.

La Flotilla dimostra che Netanyahu non ha rispetto di nulla e di nessuno. Dai bambini di Gaza ai Governi degli Stati delle delegazioni della Flotilla.

Da ieri sera, il Paese è in rivolta. Manifestazioni spontanee e mobilitazioni organizzate. La Pace è una richiesta che deve partire da noi, nessun atto violento deve associarsi alla richiesta di Pace in Palestina. Io aderirò allo sciopero della Cgil di venerdì 3 ottobre e le nostre bandiere palestinesi e le nostre kefie sono pronte dopo decenni di manifestazioni pro Palestina a fare, ancora, la loro parte.

Le logiche dell’internazionale nera che uniscono Trump Meloni e Netanyahu sono da fermare. Noi ci siamo.