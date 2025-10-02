

“Alle 20.25 di ieri (19.25 ora italiana) è arrivato lo stop del Governo israeliano alle navi della Global Sumud Flotilla, e stanotte è stata abbordata anche la Morgana, l’unità su cui è imbarcata con coraggio Benedetta Scuderi, eurodeputata di AVS, a cui vanno il nostro affetto, la nostra vicinanza e la nostra gratitudine per la testimonianza resa. La Flotilla non porta armi, ma aiuti umanitari, e l’abbordaggio subito lede il diritto di navigare e trasportare gli aiuti umanitari nel Mediterraneo orientale – attraversando libere acque internazionali – verso le acque territoriali palestinesi. Ma ancor prima della questione formale, i fatti di ieri evidenziano agli occhi del mondo un aspetto sostanziale, ossia che l’attuale Governo israeliano persegue l’inaccettabile linea di affamare e privare di cure mediche la popolazione civile di Gaza, oltre ogni ragionevolezza e presunto esercizio del diritto di difesa.

Di fronte a ciò a cui abbiamo assistito, il Governo Meloni tace, dimenticando presto, all’occorrenza, quel concetto di sovranità che in altri contesti più comodi ha sempre sbandierato.

Ora più che mai, l'”equipaggio di terra” prosegua la propria mobilitazione, a partire dallo sciopero generale indetto dalla CGIL per venerdì 3 ottobre, dalla manifestazione di sabato 4 ottobre a Roma, che si muoverà da Porta San Paolo alle ore 14.30, da tutte le iniziative portate avanti in tantissimi comuni del Lazio e fino alla Marcia Perugia-Assisi del prossimo 12 ottobre.

Ognun@ sulla propria barca, seguendo l’esempio di attivist@ della Flotilla come Benedetta, continuiamo con coraggio, fermezza e speranza sulla strada dell’azione nonviolenta, per un immediato cessate il fuoco è per arrivare finalmente ad una pace giusta”

Roma, 02.10.2025

Guglielmo Calcerano – coportavoce regionale Europa Verde Lazio – AVS

Danilo Cosentino – Segretario regionale Sinistra Italiana Lazio – AVS