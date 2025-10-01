

Esperienze autentiche e ritfugi da sogno per chi cerca esclusività

In cerca di una vacanza per soli adulti? Condé Nast Johansens ha selezionato alcuni dei migliori hotel per soli adulti nel mondo. Che si tratti di indulgere in un pasto stellato Michelin, partecipare a una degustazione di vini o a un’esperienza di ricerca del tartufo, sorseggiare cocktail su un rooftop iconico, fare immersioni, rilassarsi con trattamenti spa e massaggi o semplicemente ammirare il tramonto, queste fughe sono pensate esclusivamente per il piacere degli adulti.

Una vacanza per soli adulti promette di essere uno dei modi più memorabili e indulgenti di viaggiare, dove tutto è senza stress e l’obiettivo è semplicemente riposare, rilassarsi e rigenerarsi nella bellezza esclusiva per adulti. Dai ritiri eco-consapevoli su crinali vulcanici lussureggianti a 300 metri sul Mar dei Caraibi a Saint Lucia, fino a nascondigli intimi nell’iconica Piazza Navona a Roma, ecco alcune delle esperienze per soli adulti più ecsclusive dalla collezione di Condé Nast Johansens.

Relais Le Due Matote

Relais Le Due Matote offre un fascino esclusivo per soli adulti ed è un fienile restaurato del XVI-XVII secolo che conserva l’eleganza e lo spirito di un raffinato palazzo, nel cuore di Bossolasco, nel suggestivo Piemonte rurale. Sono disponibili esperienze gastronomiche e vinicole indimenticabili, oltre a momenti di completo relax e trattamenti dedicati agli ospiti. La struttura dispone di piscina infinity all’aperto, piscina interna terapeutica, massaggi ayurvedici, degustazioni di vini ed escursioni alla scoperta dei tartufi locali, progettati per garantire un piacere adulto senza compromessi.

Età: 16+

Numero camere: 6

Indirizzo: Loc. Pratofreddo 1, Bossolasco – Cuneo, 12060

Lifestyle Suites Rome

Per chi cerca un lusso discreto e raffinato, Lifestyle Suites Rome rappresenta un ritiro esclusivo per soli adulti nel cuore dell’iconica Piazza Navona. Distribuito su tre piani di un elegante palazzo del XV secolo, questo rifugio romantico offre un’esperienza su misura, con servizi personalizzati che vanno dall’organizzazione di tour della città e itinerari di shopping, alla prenotazione dei migliori ristoranti, fino a suggerimenti sui bar più esclusivi e sulla vita notturna romana. Gli ospiti possono rilassarsi con massaggi in camera, trattamenti di bellezza o mantenersi in forma con una sessione di personal training nella boutique Lifestyle Gym, completamente attrezzata con macchine Technogym. Ogni dettaglio è studiato per garantire comfort, intimità e un soggiorno indimenticabile nel cuore di Roma.

Età: 16+

Numero camere: 12

Indirizzo: Piazza Navona, 93, 00186 Roma

Madrigale Panoramic, Lifestyle & Soulful Hotel

Immerso in una cornice da cartolina sulle colline del Lago di Garda, il Madrigale Panoramic, Lifestyle & Soulful Hotel per soli adulti si estende tra ettari di alberi secolari, offrendo una fuga serena e rigenerante dove romanticismo, avventura e relax si fondono armoniosamente. La spa privata rappresenta un vero e proprio ritiro intimo, con sauna finlandese, bagno turco, docce esperienziali, vasca idromassaggio, cascata di ghiaccio e un’area relax panoramica con vista sul lago, pensata per momenti di puro benessere in coppia. Ogni dettaglio è curato per garantire un soggiorno esclusivo, capace di combinare tranquillità, lusso e bellezza naturale.

Età: 14+

Numero camere: 64

Indirizzo: Via Ghiandare 1, Marciaga 37010 Costermano sul Garda, Lago di Garda, Verona

Villa Eden – The Private Retreat – Merano

L’essenza del soggiorno per soli adulti prende forma a Villa Eden – The Private Retreat, immersa nella maestosità delle montagne del Nord Italia. Qui le coppie possono intraprendere un percorso di benessere e longevità, combinando salute e piacere in un’esperienza unica e rigenerante. I trattamenti personalizzati, guidati da un team medico esperto, sono studiati sulle esigenze individuali, offrendo massaggi, terapie e programmi esclusivi per rilassare corpo e mente. Ogni dettaglio della struttura è pensato per garantire comfort, intimità e un soggiorno indimenticabile, in un’atmosfera di lusso discreto e armonia naturale.

Età: 14+

Numero camere: 35

Indirizzo: Via Winkel 68-70, 39012 Merano

El Llorenç Parc de la Mar

Immerso in una posizione privilegiata a Palma di Maiorca, El Llorenç Parc de la Mar offre viste spettacolari sul Mediterraneo e sulla maestosa cattedrale della città. Questo elegante hotel per soli adulti, con 33 camere raffinate, sorprende in ogni dettaglio: dalla cucina stellata Balearica di DINS Santi Taura, al circuito termale presso Ç Wellness Studio, fino alla possibilità di sorseggiare cocktail esclusivi sul rooftop panoramico. Ogni esperienza è pensata per un soggiorno all’insegna del relax, del piacere e della raffinatezza, combinando lusso contemporaneo e atmosfera mediterranea.

Età: 16+

Numero camere: 33

Indirizzo: Plaza de Llorenç Villalonga 4, 07001 Palma de Mallorca, Isole Baleari

Ladera Resort

Un vero tonico per l’anima, Ladera Resort rappresenta il rifugio eco-friendly per soli adulti per eccellenza. Situato a 300 metri sopra il Mar dei Caraibi, su un crinale vulcanico lussureggiante a Saint Lucia, offre panorami spettacolari e un contatto unico con la natura. Con un servizio impeccabile e un’ambientazione mozzafiato, il resort è il luogo ideale per lune di miele, anniversari, compleanni, avventure all’aria aperta, momenti di relax o semplicemente per ammirare tramonti indimenticabili. Ogni dettaglio della struttura è pensato per offrire comfort, intimità e un’esperienza memorabile in armonia con la bellezza naturale circostante.

Età: 18+

Numero camere: 37

Indirizzo: Soufrière, Saint Lucia

Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort

Immerso nella splendida cornice di Bel Ombre a Mauritius, Heritage Le Telfair è un raffinato ritiro in stile piantagione francese, con un’ala dedicata ai soli adulti per coppie in cerca di privacy e romanticismo. Con 13 ristoranti che offrono esperienze gastronomiche diversificate, un centro benessere all’avanguardia e una junior golf-academy, il resort combina armoniosamente bellezza naturale e lusso contemporaneo. È la fuga ideale per rilassarsi, riconnettersi e immergersi in un ambiente elegante e rigenerante, dove ogni dettaglio è studiato per offrire comfort, intimità e momenti indimenticabili.

Età: 16+

Numero camere: 158

Indirizzo: Bel Ombre Territory 61002, Bel Ombre, Mauritius

