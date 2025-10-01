Lo spazio in cui convivono debolezze e riflessi

Videoclip(regia di Vittorio Guidotti): https://youtu.be/8RxdHdpNUTw

“Mare di Cristalli” (etichetta Nadir Music) è il nuovo singolo di Marco Gray, un brano scritto, composto e prodotto insieme a Gabriele Giambertone e registrato a Palermo presso il Cantiere 51 di Riccardo Piparo. Il pezzo si presenta come il cuore pulsante del nuovo album, racchiudendone l’essenza più autentica: un equilibrio tra pop ed elettronica, capace però di lasciare spazio a una dimensione intima e introspettiva.

La canzone -spiega l’artista- si muove su paesaggi sonori sospesi, in cui la produzione elettronica dialoga con melodie pop dirette e immediate, costruendo un ambiente tanto accogliente quanto tagliente. “Mare di Cristalli” è infatti un luogo simbolico: rifugio e al tempo stesso pericolo, dove si può sfuggire al fuoco o incontrare i propri sogni, ma anche confrontarsi con le proprie fragilità. È lo spazio in cui convivono debolezze e riflessi, fino a evocare l’immagine poetica di una luna caduta in una notte d’autunno.

Con questo brano, Marco Gray delinea un orizzonte sonoro e narrativo che anticipa l’identità del suo prossimo album, tra ricerca personale e voglia di rinnovamento.

Multilink: https://linktr.ee/officialmarcogray

Biografia

Marco Gray è la voce che intreccia anima italiana e visione internazionale. Debutta nel 2012 con Marco e l’Ape e il brano virale La triste vita di Luigi, conquistando pubblico e palchi storici come il Big Mama di Roma. Poco dopo vola a Londra, dove trova la sua cifra artistica: un pop emotivo, elegante e moderno. Nel 2020 la svolta: Ten More Times vince Miglior Testo e Best International Act al Festival della Musica Britannica, entra nella Top 20 UK e la stampa inglese lo incorona “il Sam Smith italiano”. Nel 2021 Fammi Andare Via debutta in anteprima su Sky Italia, mentre il pezzo Il posto in cui ora sto è finalista al Roma Music Festival 2022. Nel 2023 regala una personale cover di Non ti scordar mai di me e con Polvere (2024) entra nella Top 50 del MEI. Autore e co-produttore di ogni suo brano, Marco vive tra Londra e l’Italia, utilizzando elementi e ora si prepara a una nuova fase: il singolo Mare di Cristalli anticipa l’album in uscita nell’autunno 2025.

Instagram: https://www.instagram.com/officialmarcogray/

Youtube: https://www.youtube.com/MarcoGray

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/7ISvf2NC4h5VVIitx7xYNw

Apple Music: https://music.apple.com/gb/artist/marco-gray/1489350644