“Nella giornata di ieri il presidente nazionale della Confeuro (la Confederazione degli Agricoltori europei e del mondo) Andrea Tiso, ha incontrato a Roma l’onorevole Stefano Vaccari, deputato della Camera e membro della Commissione Agricoltura. “È stato un confronto importante – ha dichiarato Tiso – che ci ha permesso di affrontare temi cruciali per il futuro dell’agricoltura italiana. Abbiamo discusso della nuova Politica Agricola Comune (PAC), del ruolo delle Organizzazioni di Produttori (OP), dell’importanza dell’Agritech e, più in generale, di tutte le azioni necessarie a tutelare e valorizzare i piccoli e medi agricoltori”. Durante l’incontro è stata ribadita la centralità dell’innovazione tecnologica nel settore primario, così come la necessità di rafforzare le politiche di sostegno alle realtà agricole più fragili, che rappresentano un rilevante pilastro dell’economia rurale del Paese. “Ringraziamo dunque l’onorevole Vaccari per la disponibilità e per l’attenzione dimostrata. Confeuro – ha concluso il presidente Tiso – continuerà a offrire il proprio contributo alle istituzioni per costruire insieme un’agricoltura più equa, sostenibile e al passo con le sfide del nostro tempo”.