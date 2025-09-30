Vallepietra, Bruni: “Una sinergia produttiva per il territorio, grazie alla sensibilità del Sindaco Mioni”

Nei giorni scorsi presso la sede comunale di Vallepietra è stata siglata la convenzione tra il Comune e l’Accademia Kronos, un accordo siglato dal Sindaco l’ing. Daniele Mioni ed il comandante delle guardie zoofile Armando Bruni. La convenzione prevede una stretta collaborazione fra l’Ente e l’Associazione riguardo i temi di vigilanza zoofila per la protezione degli animali, prevenzione sul randagismo, educazione sanitaria della popolazione sull’argomento, giornate di microchippatura canina gratuita, vigilanza ambientale, e di collaborazione con le autorità preposte presenti sul territorio (carabinieri e polizia locale). “Questa collaborazione –ha commentato il comandante Bruni- rappresenta un importante passo avanti nella tutela e nel controllo del benessere animale e non solo sul territorio comunale. Ringrazio il Sindaco Daniele Mioni per la sensibilità dimostrata. a testimonianza del suo amore per il territorio”.