

Il gruppo sarà al TTG di Rimini per presentare risultati solidi e piani ambiziosi

Space Hotels, il gruppo alberghiero che dal 1974 sostiene e valorizza gli hotel indipendenti, sarà protagonista al TTG Travel Experience di Rimini, dall’8 al 10 ottobre 2025, presso il Padiglione A5 – Stand 530. L’evento rappresenta un’importante occasione per incontrare partner e clienti, rafforzare relazioni strategiche e presentare le ultime novità della sua esclusiva collezione di strutture, sottolineando l’impegno del gruppo nell’innovazione e nella crescita del settore alberghiero indipendente.

Il 2025 è stato un anno di consolidamento, con indicatori positivi che confermano la solidità del gruppo: tra gennaio e agosto il fatturato è cresciuto del 7%, le roomnights hanno registrato un incremento del 14,3%, mentre il ricavo medio ha segnato una lieve flessione del 5,74%. Una dinamica che evidenzia come la maggiore occupazione abbia in parte compensato la riduzione della tariffa media.

Sul fronte dei mercati, l’Europa si conferma in crescita, a testimonianza di un rinnovato interesse dei viaggiatori continentali per le strutture indipendenti italiane. Gli Stati Uniti hanno fatto segnare una lieve flessione, bilanciata dall’andamento in ripresa del Canada, pur con volumi più contenuti.

In fiera, Space Hotels presenterà le sue ultime novità, affiancata dai rappresentanti di alcuni degli hotel affiliati, tra cui Sweet Hotel, recentemente entrato a far parte del network. Il TTG Travel Experience sarà inoltre l’occasione per valorizzare gli elementi più iconici delle strutture del gruppo, mettendo in risalto l’eccellenza e l’unicità di ciascuna, come la rinnovata terrazza dell’Hotel Artemide di Roma di recente interessata da un importante restyling.

Gli hotel indipendenti rappresentano la vera ricchezza del turismo nazionale: portano autenticità, qualità e unicità che le grandi catene non possono replicare. Space Hotels nasce proprio per dar loro voce, offrendo sostegno e strumenti concreti per crescere. Ogni risultato viene reinvestito all’interno del gruppo, a beneficio esclusivo degli albergatori soci.

Da più di cinquant’anni, Space Hotels è una realtà unica che lavora per sostenere e valorizzare la crescita dei propri soci. Oltre al canale GDS e al centro prenotazioni, offre strumenti di marketing, vendita e rappresentanza commerciale che permettono agli hotel, mantenendo la loro autonomia e unicità, di competere efficacemente sia in Italia sia sui mercati internazionali.