Comincia lo spoglio, secondo i sondaggi il candidato del centrodestra è avanti

ROMA – Alle 15 si sono chiuse le urne nelle Marche. La corsa alle Regionali, secondo gli exit poll Opinio per Rai, vede il presidente uscente e candidato del centrodestra Francesco Acquaroli in vantaggio di due punti sullo sfidante Matteo Ricci, con una forbice compresa tra il 48 e il 52%. Ricci, candidato del centrosinistra, è tra il 46 e il 50%. La copertura del campione è pari all’82%.

