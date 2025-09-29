Roma, 2 ottobre 2025 – Presso l’Aula Magna “Cesare Brandi” dell’Istituto Centrale per il Restauro (Via di San Michele 25, Roma) si terrà alle ore 16:00 il talk “CERVELLO. Essere plastico”, un appuntamento che intreccia arte e scienza per raccontare il potere trasformativo della mente umana.

L’incontro nasce all’interno del progetto di ricerca The boundaries are eminently porous di Flaminia Celata, artista visiva vincitrice dell’avviso pubblico Strategia Fotografia 2024 promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Il lavoro, sviluppato durante una residenza a Folkestone (Inghilterra) e arricchito dalla performance di Christopher Kelly, indaga la neuroplasticità e il suo legame con la questione di genere, esplorando come il cervello si modifichi in base a stimoli culturali, sociali ed esperienziali.

Dopo i saluti del direttore dell’ICR, Arch. Luigi Oliva, il talk vedrà la partecipazione di studiosi e professionisti del settore. Tra i relatori: per Angelo Azzurro Onlus, partner culturale dell’iniziativa insieme alla Fondazione Santa Lucia e all’Università di Ferrara, interverranno Stefania Calapai e Francesco Cro; per la Fondazione Santa Lucia porteranno il loro contributo Giacomo Koch e Lucia Mencarelli. A moderare l’evento il Dott. Giuseppe Capparelli, storico dell’arte

L’evento offrirà una riflessione multidisciplinare sul legame tra arte contemporanea e neuroscienze, con particolare attenzione alle frontiere della ricerca sulla plasticità cerebrale.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.