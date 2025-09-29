BANCA D’ITALIA: COSENTINO (AVS): IL CAMBIO APPALTO NON METTA A RISCHIO LA CONTINUITA’ LAVORATIVA E SALARIALE DI LAVORATORI E LAVORATRICI

Sinistra Italiana è al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori edili e metalmeccanici impiegati negli appalti di manutenzione del Polo Tuscolano della Banca d’Italia. Sono in presidio permanente di via Tuscolana per rivendicare i loro diritti a mantenere i livelli occupazionali e salariali dopo l’avvicendamento delle aziende appaltanti.

Il diritto alla continuità lavorativa si sposa con la garanzia anche dei livelli qualitativi e dell’efficienza dei servizi portati avanti da anni da chi oggi rischia il posto di lavoro o riduzioni salariali. Ma la mancata intesa tra le sigle sindacali e le aziende rivela indifferenza verso la dignità delle persone e verso la qualità dei servizi.

Porteremo questa vertenza all’attenzione delle nostre rappresentanza delle istituzioni e non faremo mancare loro il nostro supporto a questa giusta lotta.

Danilo Cosentino, Segretario di Sinistra Italiana Lazio.