Lo storico giornalista Rai aveva 78 anni, e da tempo era malato di Sla

ROMA – E’ morto a 78 anni Furio Focolari, storico giornalista della Rai, celebre tra le altre cose per aver raccontato con la sua voce le imprese di Alberto Tomba.

Focolari era in Rai dal 1976, dove al Gr3 aveva fatto l’inviato ai Mondiali di Spagna del 1982. Poi il grande successo dello sci, che lo portò – come si diceva spesso – nelle case degli italiani, rendendo iconiche le sue cronache.Focolari era da tempo malato di Sla.

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it