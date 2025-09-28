Un uomo già noto alle forze dell’ordine è stato fermato dalla scorta del sacerdote e da una pattuglia di carabinieri presenti all’esterno della chiesa

ROMA – Questa mattina a Caivano (Napoli), durante la celebrazione della messa a cura di don Patriciello, un uomo già noto alle forze dell’ordine è stato fermato dalla scorta del sacerdote e da una pattuglia di carabinieri presenti all’esterno della chiesa, mentre si trovava in fila per ricevere la Comunione. Aveva appena consegnato a Patriciello un plico contenente un proiettile calibro 9×21.

L’uomo è stato condotto presso la Compagnia di Caivano, dove si trova tuttora in attesa di accertamenti.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto pervenire a don Maurizio Patriciello la sua vicinanza e la sua solidarietà dopo il grave gesto intimidatorio di cui è stato vittima. Lo rende noto il Quirinale.“È raccapricciante e vergognoso quello che è accaduto questa mattina in mia presenza, a Caivano, nella parrocchia di San Paolo Apostolo dall’interno Parco Verde durante la messa officiata da don Maurizio Patriciello”. Lo racconta Pina Castiello, sottosegretaria alla presidenza del Consiglio dei ministri: “Un esponente della criminalità locale, confondendosi tra i fedeli in fila per il rito di comunione, si è avvicinato a don Maurizio Patriciello e gli ha consegnato un fazzoletto contenente un proiettile, dileguandosi poi velocemente”.

Poi: “Pronto è stato l’intervento delle forze dell’ordine che stanno ora, con la consueta professionalità, svolgendo tutti gli accertamenti del caso. Ho avvertito dell’accaduto il prefetto di Napoli, Miche di Bari, e soprattutto il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. Non ci faremo spaventare, non arretreremo di un millimetro nell’ affermazione della legalità e nella lotta senza quartiere alla camorra“, conclude Castiello.

PIANTEDOSI TELEFONA A DON PATRICIELLO, RAFFORZATA SCORTA

“Questa mattina il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha sentito al telefono don Maurizio Patriciello per esprimergli la propria solidarietà e ribadire la vicinanza dello Stato alla comunità di Caivano. Nell’occasione, il Ministro gli ha anche preannunciato una visita a breve.

Già da oggi, gli operatori della Polizia di Stato e dei Carabinieri hanno inviato pattuglie aggiuntive per presidiare Parco Verde. Inoltre, è stata disposta l’intensificazione delle misure di tutela nei confronti di don Patriciello. Domani si terrà una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica focalizzato sugli episodi di Parco Verde”. Lo comunica il Viminale.

