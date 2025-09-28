Festa Ducati a Motegi: vince Bagnaia col motore fumante, secondo posto per il nuovo campione del mondo della MotoGp. “Ora sono in pace”

ROMA – La vittoria di Pecco Bagnaia col motore fumante, quasi in panne, a incorniciare letterariamente il nono Mondiale di Marc Marquez. E’ festa Ducati in Giappone. Motegi, come l’aritmetica preventivava, incorona lo spagnolo: nove titoli, il settimo nella classe regina. 2184 giorni dopo l’ultimo, 2019, 4 operazioni dopo. Come Valentino Rossi.

“È difficilissimo parlare – le sue prime parole a caldo – in questo momento provo una grande pace. Ho fatto tanti errori nella mia carriera: voler tornare a guidare troppo presto. Questo titolo mi ripaga”.Bagnaia che risorge nella sofferenza all’ultimo atto, a casa della Honda (terza, sul podio e stop) che vede trionfare il suo figliuol prodigo. Lo sport riesce sempre a raccontare storie inedite, se non perfette almeno significative. Il weekend perfetto di Pecco, con vittoria nella Sprint e in gara, funziona peraltro come lancio per la prossima stagione, per una possibile rivalità più accesa di quella di quest’anno.E’ Marquez l’uomo-copertina della stagione: un dominio assoluto. Molto più difficile l’annata del compagno di scuderia Bagnaia, che non è mai stato realmente competitivo. In Giappone, però, Pecco ha ritrovato moto e vittoria. Col brivido. A un certo punto, infatti, dalla sua moto è cominciato a uscire del fumo, che è anche andato aumentando con il passare dei giri. Troppa però la voglia di tornare al successo, Bagnaia ha guidato così fino al traguardo riuscendo a scacciare quella sfortuna che sembrava riaffacciarsi. Terzo un ottimo Joan Mir (Honda).Con i titoli assegnati, si torna in pista il prossimo weekend in Indonesia. In classifica Piloti Marc Marquez campione con finora 541 punti, seguito dal fratello Alex a 340, terzo Bagnaia con 274 punti.

Capitolo Costruttori: la Ducati, che aveva già vinto il titolo, ha al momento 587 punti, seguita dall’Aprilia con 273 e dalla Ktm a quota 255.

