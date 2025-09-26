Un momento di confronto e approfondimento per tutte le realtà associative, cooperative ed enti che operano nel Terzo Settore: è questo lo spirito con cui Confartigianato Imprese Rieti e ASI Rieti promuovono il convegno “Insieme per il territorio: economia sociale e comunità | Il Terzo Settore alla prova della riforma: prospettive e strumenti per le associazioni”.

L’appuntamento è per venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 9:30, presso la Sala Consiliare della V Comunità Montana, in via Alessandro Manzoni, 10.

L’iniziativa intende offrire ad associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, imprese sociali e fondazioni un’occasione concreta per approfondire i contenuti della recente riforma del Terzo Settore e comprendere strumenti, adempimenti e nuove opportunità a disposizione.

“Con questo appuntamento vogliamo valorizzare il ruolo dell’associazionismo e offrire un supporto concreto alle realtà del territorio, affinché possano affrontare con maggiore consapevolezza le sfide poste dalla riforma e rafforzare la propria capacità di azione” – dichiara Maurizio Aluffi, Direttore di Confartigianato Imprese Rieti.

Il convegno vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo associativo, insieme a esperti che illustreranno le principali novità normative e le prospettive di sviluppo per chi opera quotidianamente a sostegno della comunità.

L’evento, patrocinato dalla V Comunità Montana, rappresenta dunque un’occasione importante per consolidare reti di collaborazione e costruire nuove sinergie tra istituzioni, imprese e Terzo Settore.

La partecipazione è libera e aperta a tutte le realtà interessate.